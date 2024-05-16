«Цивилизованный мир не простил диктатора» 16.05.2024, 11:30

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Белорусские производства не могут рассчитаться за энергоресурсы.

- Департамент энергоэффективности составил список данных предприятий. В него попали заводы, на которые государство выделило колоссальные суммы, об их «успехах» трубит пропаганда, воспевая экономические решения Лукашенко, - написал в редакцию сайта Charter97.org читатель Анатолий.

Прежде всего, это Белорусская национальная биотехнологическая корпорация ( ЗАО БНБК). Под гарантии правительства компания получила $610 млн., ещё $220 млн. взяла у белорусских банков. В марте этого года стал вопрос о возможности продлении компании отсрочки на оплату газа и электроэнергии, так как она не расплатилась предыдущую задолженность.

Белорусская цементная компания взяла на реконструкцию заводов в Костюковичах, Волковыске и Кричеве кредитов более чем на $1 млрд.. В начале 2024 года у холдинга встали вопросы с расчетом за торфяное топливо и электричество.

И таких предприятий десятки. Лукашисты никогда не блистали гениальными решениями в экономике. Но основная причина проблем в экономике – санкции.

Диктатор рассчитывал, используя дешёвый рабский труд, завалить Европу продукцией по демпинговым ценам. Но цивилизованный мир не простил диктатуре поддержки безумной путинской войны и террора против белорусского народа.

Санкции душат режим Лукашенко. И их нужно активизировать.

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