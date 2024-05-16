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СМИ: С лечением премьера Словакии могут возникнуть проблемы

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  • 16.05.2024, 12:58
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СМИ: С лечением премьера Словакии могут возникнуть проблемы

Политика ждет еще одна операция.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает еще одна операция, однако с его лекарствами могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает Pravda.

По данным издания, Фицо ожидает операция на бедре.

В то же время издания сообщает, что у премьера Словакии было кровотечение в брюшной полости, но его удалось остановить. При этом отмечается, что препараты, разжижающие кровь, которые принимает премьер, могут вызвать проблемы.

В свою очередь Мириам Лапуникова, директор больницы, где лечится Фицо, сообщила, что ему была сделана пятичасовая операция из-за множественных огнестрельных ранений, для которой потребовались две операционные бригады.

По ее словам, состояние премьер-министра остается «действительно очень тяжелым», и он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.

15 мая в городе Гандлова мужчина напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Политик получил огнестрельное ранение. После этого Фицо был немедленно госпитализирован и вскоре после полуночи перенес операцию.

Словацкие СМИ раскрыли личность человека, пытавшегося лишить Фицо жизни. Им оказался 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтура.

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