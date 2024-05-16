Зеленский прибыл в Харьков и сообщил о ситуации на «сложном направлении» 16.05.2024, 14:08

1,538

Стало известно о принятом важном решении.

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию на этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента.

«По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения», - рассказал он.

Чтобы оценить ситуацию, президент заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСГВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТГВ «Харьков» Михаила Драпатого.

Руководители ГУР и ССО доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - относительно контрдиверсионных мер.

«Определен план дальнейших действий - и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе», - отметил он.

Также Зеленский заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов - текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности и дал соответствующие поручения.

Напомним, что российские войска наступают в приграничных регионах Харьковской области, начиная с 10 мая.