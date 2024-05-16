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Кубинцы заблокировали пункт пропуска на границе Литвы и Беларуси

  • 16.05.2024, 17:41
Кубинцы заблокировали пункт пропуска на границе Литвы и Беларуси

Они не хотят возвращаться в нашу страну.

Литва через КПП Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны) пытается вернуть в Беларусь семерых кубинских граждан, в том числе двоих несовершеннолетних, которые прибыли несколько недель назад и попросили убежища в Литве. Мигранты отказываются выезжать, пишет LRT.

Эту информацию подтвердил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

По словам Мишутиса, речь идет о трех взрослых мужчинах, двух девочах-подростках и двух взрослых женщинах.

«Поскольку движение на пункте достаточно интенсивное, а они находятся на проезжей части, было принято решение прекратить движение на пункте «Мядининкай» до тех пор, пока они не покинут Литву. (...) Продолжается процедура согласования их недопуска в Литву и возвращение в Беларусь», - указал Мишутис.

По его словам, кубинцы прибыли из Беларуси три недели назад через тот же КПП «Мядининкай» и попросили убежища в Литве.

«Департамент миграции рассмотрел их ходатайства о предоставлении убежища, оценил все обстоятельства, угрозы и решил, что оснований предоставлять им убежище нет», - сказал Мишутис.

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