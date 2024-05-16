Фицо в апреле предсказал вероятность покушения на членов правительства 16.05.2024, 19:43

Роберт Фицо

В начале весны в стране проходили митинги недовольных политикой премьера Словакии.

Недовольство граждан Словакии может вылиться в покушение на кого-то из членов правительства, заявил премьер страны Роберт Фицо в апреле 2024 года.

Видеообращение на эту тему он опубликовал 10 апреля в Facebook.

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно усиливают Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», — сказал Фицо в своем видеообращении.

В начале весны 2024 года в стране проходили митинги недовольных политикой Фицо. В частности, в середине марта тысячи граждан вышли на улицы Братиславы, чтобы выразить протест против сближения правительства страны с Москвой. Участники акции также выразили поддержку Украине. В западных СМИ Фицо также неоднократно называли пророссийским популистом.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтула — задержали на месте происшествия. Он объяснил свой поступок политическими мотивами.

Политику провели четырехчасовую операцию, после его ввели в режим искусственной комы и перевели в отделение реанимации. Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова назвала состояние Фицо критическим, утром 16 мая госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа заявил, что премьер находится в стабильном состоянии.