Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе5
- 17.05.2024, 7:43
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Предприятие охватил пожар.
В российском Туапсе (Краснодарский край) утром 17 мая раздались взрывы, после которых дым поднялся над территорией местного нефтеперерабатывающего завода. На фоне пожара в городе включили сирену «тревоги», передают украинские СМИ.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы начали тушение. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края РФ.
В то же время российские телеграм-каналы обнародовали видео, на которых видно пожар на промышленном объекте.
В 6:12 утра оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар на территории НПЗ локализован.