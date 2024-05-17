Белорус выиграл крупный турнир по покеру в Черногории 17.05.2024, 8:15

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Cовокупный призовой фонд составил $6 миллионов.

Игрок в покер из Беларуси Артем Ласовский стал победителем турнира $ 40,000 NLH 7-Handed Mystery Bounty в рамках серии Triton Poker Super High Roller Series, которая проходит с 12 по 26 мая в Черногории, пишет издание «Беларусь и мир».

Турнир длился два дня, в нем был зарегистрирован 151 вход. Каждый принес в общую кассу 40 тысяч долларов, то есть совокупный призовой фонд составил 6 040 000 долларов.

Беларус, впервые участвовавший в серии Triton, за финальным столом все время держался в лидерах, а в конце концов остался один на один с Самуэлем Жу из Германии. Хотя у белоруса первоначально и было преимущество в фишках, последовали «качели». Тем не менее в итоге он одолел соперника с комбинацией из двух дам против двух шестерок у оппонента.

Победа принесла Артему Ласовскому огромную сумму, которая полностью еще неизвестна. Дело в том, что формат Mystery Bounty — не совсем обычный, призовой фонд здесь делится на две части.

Одна идет на выплату за занятие определенного места, а вторая разыгрывается как лотерея: игроки тянут конверты, в которых запечатаны карточки с напечатанными на них суммами.

При этом количество конвертов, которые может вытянуть покерист, зависит от числа оппонентов, которых он смог выбить из игры в процессе турнира, начиная с определенного момента.

Ласовский как чемпион уже получил призовыми 669 000 долларов. Но еще в процессе он выбил 12 других игроков — а значит, сегодня вечером выберет наугад 12 конвертов. В каждом из них может находиться минимум 40 000. Хотя есть шанс вытянуть и единственный конверт с нулем.