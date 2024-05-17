Разгром российской авиации в Бельбеке: что показали спутниковые снимки 17.05.2024, 8:47

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Эксперт озвучил детали.

Вчера, 16 мая, в Сети появились и первые спутниковые фото: вначале от Plаnеt.соm, а спустя время и от Maxar.

Расследователь из (The New York) Кристиан Триберт на своей странице в соцсети детально изучил спутниковые снимки от Maxar.

По его словам, ВСУ уничтожили три самолета врага: два «МиГ-31» и один «Су-27».

Также на снимках отчетливо видно большое черное пятно на месте некогда склада с горюче-смазочными материалами.

По словам Триберта еще удалось повредить самолет «МиГ-29».

Спутниковые фото от Maxar оказались намного качественнее, чем у Plаnеt.соm, поэтому эксперт установил все виды самолетов, которые больше не взлетят.

Украинская разведка еще после атаки от 15 мая заявила, что был уничтожен склад с горючим и минимум три самолета. Вчерашние спутниковые фото только подтвердили их слова.