Разгром российской авиации в Бельбеке: что показали спутниковые снимки
- 17.05.2024, 8:47
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Эксперт озвучил детали.
Вчера, 16 мая, в Сети появились и первые спутниковые фото: вначале от Plаnеt.соm, а спустя время и от Maxar.
Расследователь из (The New York) Кристиан Триберт на своей странице в соцсети детально изучил спутниковые снимки от Maxar.
По его словам, ВСУ уничтожили три самолета врага: два «МиГ-31» и один «Су-27».
Также на снимках отчетливо видно большое черное пятно на месте некогда склада с горюче-смазочными материалами.
По словам Триберта еще удалось повредить самолет «МиГ-29».
Спутниковые фото от Maxar оказались намного качественнее, чем у Plаnеt.соm, поэтому эксперт установил все виды самолетов, которые больше не взлетят.
Украинская разведка еще после атаки от 15 мая заявила, что был уничтожен склад с горючим и минимум три самолета. Вчерашние спутниковые фото только подтвердили их слова.