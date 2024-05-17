Британцы создали необычный ретро-спорткар с двигателем BMW 5 17.05.2024, 9:25

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Современная классика.

Morgan Midsummer выглядит как пришелец из 1930-х годов, однако на самом деле является современным авто. Легкий кабриолет массой в одну тонну оснащен 340-сильной турбошестерней BMW.

Презентован новый Morgan Midsummer.

Спортивный родстер выпустят лимитированной серией из 50 авто стоимостью от 250 000 долларов. Его подробности раскрыли на сайте британского производителя.

В основе спорткара лежит кабриолет Morgan Plus Six. Дизайн автомобиля разработало итальянское ателье Pininfarina.

Внешность Morgan Midsummer выдержана в неоклассическом стиле. Он сохраняет фирменную решетку радиатора, круглые фары и выраженные крылья. В то же время, дизайн стал более обтекаемым: авто не имеет бамперов, а его задняя часть вытянута. Обращают на себя внимание и 19-дюймовые кованые диски.

Алюминиевые панели кузова обрабатывают вручную, поэтому на их сборку уходит 250 часов. Спорткар весит всего 1000 кг.

Салон Morgan Midsummer отделан тиком, причем дерево выклеивают в 120 слоев. Сиденья обшили дорогой кожей. Боковые окна в авто отсутствуют, а вместо лобового стекла установлен небольшой козырек. На передней панели сочетаются классические циферблаты и современный дисплей.

Под капотом Morgan Midsummer установлена 3,0-литровая рядная турбошестерня BMW на 340 л. с. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает примерно 4 с.