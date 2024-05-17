Ишак Си Цзиньпина 1 Александр Невзоров

17.05.2024, 10:50

Лавров раскрыл подноготную русско-китайских отношений.

Лавров вдруг разоткровенничался и назвал Путина «ишаком Си Цзиньпина». Его ждет как минимум кастрация. И до приличной ветклиники старый болван не доедет.

Скорее всего, процедура будет проведена в самолете на обратном пути в Москву. В отвинчивании яиц министра примут участие вся путинская свита, бортпроводницы и ФСО.

Тестикулы будут сброшены в тайгу. Отметим, что Лавров, назвав Путина «ишаком Си Цзиньпина», раскрыл абсолютно всю подноготную русско-китайских отношений.

Эта милая восточная поговорка не просто «восточная», а монгольская, применительная к тем, кто был приглашен из милости и «должен знать свое место».

Александр Невзоров, Telegram