Орбан: Фицо на грани жизни и смерти 17.05.2024, 11:33

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Виктор Орбан

Премьер Венгрии рассказал о состоянии словацкого коллеги.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил ранения в результате покушения на него, находится «на грани жизни и смерти».

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти», — сказал он.

Венгерский премьер заявил, что «молится за Фицо и переживает за Словакию», ведь даже если Фицо выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. И это будет в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца.

Напомним, 15 мая 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.