закрыть
17 мая 2024, пятница, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Орбан: Фицо на грани жизни и смерти

  • 17.05.2024, 11:33
  • 3,716
Орбан: Фицо на грани жизни и смерти
Виктор Орбан

Премьер Венгрии рассказал о состоянии словацкого коллеги.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил ранения в результате покушения на него, находится «на грани жизни и смерти».

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти», — сказал он.

Венгерский премьер заявил, что «молится за Фицо и переживает за Словакию», ведь даже если Фицо выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. И это будет в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца.

Напомним, 15 мая 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов