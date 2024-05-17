В Карачаево-Черкессии сотрудники ФСБ застрелили российского военного 17.05.2024, 11:46

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Военный оказывал сопротивление.

В российской Карачаево-Черкессии сотрудники ФСБ застрелили российского военного, которого подозревали в связях с ИГИЛ.

Как пишет Baza, 25-летний Илья служил в 49-ой общевойсковой армии южного-военного округа. 15 мая против него завели дело по статье «участие в террористической организации», а в ночь на 16 мая силовики попытались его задержать, но что-то в очередной раз пошло не так. Парень якобы оказал сопротивления и был застрелен на месте.

По версии силовиков, убитый планировал совершить теракты в отношении сотрудников МВД.