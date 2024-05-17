Резко сократились денежные переводы в Беларусь 2 17.05.2024, 12:06

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В чем дело?

Нацбанк поделился данными о денежных переводах, отправленных из Беларуси и поступивших в страну через международные системы денежных переводов в первом квартале 2024 года, пишет проект «Вашы грошы».

Статистика показала, что в январе-марте текущего года объём переводов из страны сократился к итогам прошлого квартала на 32% до $12,0 млн. При этом переводы в страну также сократились до $35,3 млн (примерно на 1%).

На снижении переводов сказались как санкционные ограничения, с которыми сталкивается большинство белорусских банков, так и уход из страны большинства крупных системы переводов.

Так, в настоящий момент в Беларуси работает всего три системы международных денежных переводов: Юнистрим (Россия), Золотая корона (Россия), Money Gram (США).

Но даже они работают с ограниченным числом банков, от двух (MoneyGram работает с Технобанком и БТА Банком) до четырех (Золотая корона работает с РРБ-Банком, БСБ Банком, Технобанком, БТА Банком).

По сравнению с четвертым кварталом 2023 года, в первом квартале 2024 года увеличились показатели среднего размера перевода как в Беларусь, так и из неё. Средний перевод из страны составил $511, а средний перевод в страну – $469.

Средние размеры переводов в начале 2024 года находятся на повышенном уровне. Ранее аналогичные значения наблюдались в середине 2022 года, но после резко сократились.

Потому, если сравнивать первый квартал 2024 года с первым кварталом 2023 года, средний размер одного перевода из страны вырос в 2,4 раза, а средний размер перевода в страну увеличился в 1,7 раза.