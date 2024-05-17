Ученые сварили пиво с помощью пчел 17.05.2024, 15:02

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Его уже начали продавать.

Ученые из Кардиффского университета получили пивные дрожжи из микробиома кишечника африканизированных пчел из Намибии, также известных как «пчелы-убийцы», и сварили крафтовое пиво Killer Bee Beer. Продажа необычного пенного напитка поможет финансировать исследования по использованию продуктов пчеловодства в фармацевтике и других отраслях, пишет «Хайтек».

Saccharomyces cerevisiae, широко известные как пивные дрожжи, обнаружены в микробиоме кишечника медоносных пчел. Работая над проектом в Намибии, мы выделили пивные дрожжи из пчел-убийц, которые умерли естественным путем.

Исследователи стремятся объединить научное понимание микробиологии и продуктов пчеловодства для производства чего-то уникального. После создания прототипа ученые ищут пивовара, с которым можно было бы сотрудничать, чтобы вывести Killer Bee Beer на рынок.

Исследования пчел показывают, отмечают ученые, как мед, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства можно использовать для решения некоторых из крупнейших мировых проблем, включая борьбу с устойчивостью к антибиотикам и супербактериями. Создание необычного пива привлечет внимание к исследованиям и поможет их финансировать, добавляют они.

Пчелы-убийцы — гибрид африканской пчелы и различных пород европейских медоносных пчел. Необычный вид вывели в Бразилии в середине XX века во время экспериментов, направленных на создание медоносных насекомых, адаптированных к климату страны. Однако вскоре выяснилось, что насекомые не только хорошо прижились и активно распространяются, но и отличаются агрессивным поведением, нападая на людей и животных.