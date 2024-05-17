О чем умолчала пресс-служба Лукашенко, но написали азербайджанские СМИ 17.05.2024, 16:23

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Неприятный момент.

Телеграм-канал «СерпомПо» анализирует одновременные визиты Путина – в Пекин, и Лукашенко – в Азербайджан.

— Пока Путин цитировал в Пекине слова советской песни «Русский с китайцем — братья навек», Лукашенко, прибывший вчера с государственным визитом в Азербайджан, уверял, что они с Алиевым тоже общаются как братья и одинаково понимают, куда движется мир.

Видимо, в знак этого единого братского взгляда на мир Лукашенко, как передают азербайджанские СМИ, «почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Лукашенковский пул об этом почему-то умолчал, запостив лишь возложения венка к могиле Гейдара Алиева и цветов к могиле его супруги.

Может, чтобы не злить лишний раз Армению, с которой Беларусь состоит в одном военном союзе?

Вряд ли. Но неудивительно, что Армения движется к выходу от таких союзничков.