У ВСУ перед наступлением россиян прекратил работать спутниковый интернет Илона Маска 4 17.05.2024, 16:38

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Устройства Starlink полностью отключились.

Российское наступление на северо-востоке Украины ожидалось несколько месяцев, но все равно началось неожиданно. Перед самым вторжением у украинских частей перестали работать терминалы спутникового интернета Starlink, которые используются в том числе для трансляции видеопотока с разведывательных дронов.

125-я бригада территориальной обороны контролировала 40-километровый участок границы с Белгородской областью и через беспилотники наблюдала, как развертывается группировка с российской стороны. Но утром 10 мая, когда произошло вторжение, подразделение беспилотников «ослепло», пишет The Washington Post: бригада потеряла все видеоданные из-за российских электронных помех.

Коммуникация обеспечивается с помощью спутникового интернета Starlink: компания Илона Маска SpaceX предоставила эту связь Украине в начале войны. Впоследствии терминалы Starlink для украинских военных у SpaceX заказал Пентагон. Работу системы обеспечивает более 6000 спутников, находящихся на низкой околоземной орбите.

Устройства Starlink полностью отключились впервые после российского вторжения в феврале 2022 г., пишет WaPo. «В какой-то момент мы совершенно ослепли, — сказал газете командир подразделения беспилотников 125-й бригады с позывным Артист. — Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигаются, общались только по радио или телефонам там, где они еще работали». Изображение с дронов, по его словам, «просто исчезло».

После начала наступления повлиять на работу Starlink могла сильная геомагнитная буря на Солнце, случившаяся вечером 10-го — утром 11 мая. Маск назвал ее «крупнейшей за долгое время», написав, что спутники Starlink оказались «под сильным давлением».