Ученые нашли существо, которое можно назвать «загадкой эволюции» 17.05.2024, 16:48

2,768

Его обнаружили в подводной пещере.

В подводной пещере в Китае обнаружили ранее неизвестное науке безглазое существо, которое, как считают ученые, может раскрыть самые интересные тайны эволюции. Исследователи считают, что им удалось обнаружить новый вид пещерных рыб, обитающих глубоко в подземных ручьях системы реки Уцзян, пишет Daily Mail.

Представители нового вида утратили глаза — по сути, они выглядят как черные точки под кожей. Однако ученые обнаружили, что некоторые представители этого вида все еще обладали слабым зрением. Ученые считают, это может стать «исключительным случаем для эволюционных исследований».

Новый вид пещерных рыб назвали «Гуйянский усач с золотой линией» (Sinocyclocheilus guiyang). Команда отмечает, что название было дано рыбам в нескольких близкородственных видов усачей золотой линии, а также города, находящегося недалеко от места обнаружения нового вида рыб.

По словам команды, долгое время разнообразие рыб в бассейне реки Янцзы в городе Гуйян, самом урбанизированном районе Гуйчжоу, долгое время оставалось недооцененным. Однако позже в бассейне Жемчужной реки к югу от района было обнаружено около 66 родственных видов рыб, но лишь 6 видов были обнаружены бассейне реки Янцзы в Гуйчжоу и ее местном притоке реки Уцзян. Теперь авторы исследования полагают, что в обширных речных пещерах системы на самом деле может скрываться значительно больше жизни, чем мы могли бы предположить.

Известно, что геология этой речной системы состоит в основном из известняка и других карбонатных пород, легко растворяющихся в воде, создавая все больше дренажей и провалов в этом регионе. В одном из таких и был обнаружен новый вид.

Известно, что представители нового вида «Гуйянского усача с золотой линией» вырастают до 12,7 сантиметров, а их «усики» короче среднего. Они представляют собой похожие на усы выступы вокруг морды рыбы, которые пещерные рыбы используют для навигации и поиска пищи.