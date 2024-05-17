Албания закрыла въезд для лукашистов 17.05.2024, 17:42

По белорусским дипломатическим и служебным паспортам теперь в эту страну не въедешь.

Албанское правительство отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам. Решение принято 15 мая 2024 года, опубликовано спустя три дня в Официальном журнале Албании и вступило в силу

Речь идет о частичном приостановлении действия соглашения между правительствами двух стран о взаимной отмене визового режима, утвержденного решением албанского правительства 19 февраля 2020 года. Решение подписано министром инфраструктуры и энергетики Албании Белиндой Баллуку.

«Частичная приостановка действия соглашения для дипломатических и служебных паспортов. Настоящее решение вступает в силу немедленно и публикуется в Официальном журнале», — говорится в сообщении.