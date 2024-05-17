закрыть
17 мая 2024, пятница, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Албания закрыла въезд для лукашистов

  • 17.05.2024, 17:42
Албания закрыла въезд для лукашистов

По белорусским дипломатическим и служебным паспортам теперь в эту страну не въедешь.

Албанское правительство отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам. Решение принято 15 мая 2024 года, опубликовано спустя три дня в Официальном журнале Албании и вступило в силу

Речь идет о частичном приостановлении действия соглашения между правительствами двух стран о взаимной отмене визового режима, утвержденного решением албанского правительства 19 февраля 2020 года. Решение подписано министром инфраструктуры и энергетики Албании Белиндой Баллуку.

«Частичная приостановка действия соглашения для дипломатических и служебных паспортов. Настоящее решение вступает в силу немедленно и публикуется в Официальном журнале», — говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов