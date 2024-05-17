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Фьюри дерзко набросился на Усика перед боем века

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  • 17.05.2024, 23:32
  • 1,922
Фьюри дерзко набросился на Усика перед боем века
Тайсон Фьюри
Фото:Reuters/Andrew Couldridge

Видео.

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34−0−1, 24 КО) поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21−0, 14 КО).

Британец заявил, что ему все равно на абсолютное чемпионство, ведь он хочет просто нокаутировать украинца.

«Я готов к рок-н-роллу и фейерверкам завтра ночью. Я нокаутирую этого маленького урода.

Я иду за его сердцем, п***й на его пояса, я иду за его сердцем. П***й на него, п***й на его команду», — сказал Фьюри.

Отметим, что украинец показал рекордный вес в карьере перед боем с Фьюри. Во время битвы взглядов Тайсон толкнул Александра.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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