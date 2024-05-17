Фьюри дерзко набросился на Усика перед боем века 4 17.05.2024, 23:32

1,922

Тайсон Фьюри

Фото:Reuters/Andrew Couldridge

Видео.

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34−0−1, 24 КО) поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21−0, 14 КО).

Британец заявил, что ему все равно на абсолютное чемпионство, ведь он хочет просто нокаутировать украинца.

"I'm gonna knock this little ****er spark out." pic.twitter.com/yDuhEmOJdt — Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2024

«Я готов к рок-н-роллу и фейерверкам завтра ночью. Я нокаутирую этого маленького урода.

Я иду за его сердцем, п***й на его пояса, я иду за его сердцем. П***й на него, п***й на его команду», — сказал Фьюри.

Отметим, что украинец показал рекордный вес в карьере перед боем с Фьюри. Во время битвы взглядов Тайсон толкнул Александра.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.