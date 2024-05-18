Зеленский объяснил, для чего Путин развернул харьковскую операцию 18.05.2024, 1:03

На покровском направлении самая тяжелая ситуация.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия использует харьковскую операцию, чтобы ослабить украинские силы по всему фронту и укрепить свою пропаганду, в том числе направленную на мировых лидеров. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

«Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию – то, как мы приближаем справедливый мир», - заявил Зеленский.

Относительно ситуации на фронте, по данным главкома ВСУ, больше всего боев сейчас на покровском направлении. ВСУ сдерживают давление окупантов на харьковских направлениях: купянском, волчанском, липцах.