закрыть
18 мая 2024, суббота, 1:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский объяснил, для чего Путин развернул харьковскую операцию

  • 18.05.2024, 1:03
Зеленский объяснил, для чего Путин развернул харьковскую операцию

На покровском направлении самая тяжелая ситуация.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия использует харьковскую операцию, чтобы ослабить украинские силы по всему фронту и укрепить свою пропаганду, в том числе направленную на мировых лидеров. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

«Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию – то, как мы приближаем справедливый мир», - заявил Зеленский.

Относительно ситуации на фронте, по данным главкома ВСУ, больше всего боев сейчас на покровском направлении. ВСУ сдерживают давление окупантов на харьковских направлениях: купянском, волчанском, липцах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов