NYT: Пентагон расширяет свои возможности для ведения войны в космосе 18.05.2024, 10:27

Подробности действий строго засекречены.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, как быстро Китай и Россия продвигаются в космических операциях. В Вашингтоне считают, что это представляет угрозу американским войскам и другим военным средствам на земле, а также американским спутникам на орбите.

В связи с этим Пентагон спешит расширить свои возможности для ведения войны в космосе. Об этом говорится в материале The New York Times.

Сейчас подробности действий Пентагона в этом направлении остаются строго засекреченными. Однако официальные лица министерства обороны США признают, что подобная инициатива отражает серьезные изменения в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем битвы.

В частности, известно, что Соединенные Штаты больше не будут просто полагаться на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания на наземные угрозы, хотя эти инструменты десятилетиями давали Пентагону большое преимущество в конфликтах.

Министерство обороны США стремится приобрести новое поколение наземных и космических инструментов, которые позволят ему защищать свою спутниковую сеть от атак и, если необходимо, нарушать работу или выводить из строя космические корабли противника на орбите, говорят представители Пентагона.

Такая стратегия принципиально отличается от предыдущих военных программ в космосе расширением диапазона наступательных возможностей. К примеру, так и не реализованое предложение Стратегической оборонной инициативы 1980-х годов было сосредоточено на использовании спутников для защиты США от ударов ядерных ракет.

«Мы должны защитить наши космические возможности, а также иметь возможность не допустить враждебного использования противником своих космических возможностей. Потому что если у нас не будет космоса, мы проиграем», – сказал генерал Ченс Зальцман, руководитель космических операций США.