В Бишкеке во время беспорядков пострадали 29 иностранцев 18.05.2024, 10:46

1,656

Минздрав Кыргызстана сообщил подробности.

В ночь на 18 мая во время беспорядков в Бишкеке пострадали 29 иностранцев. Об этом сообщили в Минздраве Кыргызстана.

По данным ведомства, сейчас в больницах остаются трое пострадавших. У одного – двойной перелом челюсти, еще у двоих – сотрясение головного мозга. Их состояние стабильное.

Стихийный ночной протест начался в ответ на драку 13 мая между постояльцами столичного хостела – местными и приезжими. Несколько дней спустя, вечером 17 мая, у хостела собралась группа кыргызстанцев, чтобы «отомстить» иностранцам, пишет агентство 24.kg.

Со временем число протестующих достигло тысячи. Они перекрыли два перекрестка, разбили стекла в одном общежитии для иностранных студентов и ворвались в другое.

Прибывшие на место беспорядков милиционеры призывали собравшихся разойтись. Сообщается, что по тревоге был поднят весь личный состав столичной милиции. По сведениям Kaktus.media, были задержаны 50 человек.

Около полуночи милиция сообщила, что по факту драки 13 мая возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и задержаны трое граждан Египта. Позже было опубликовано видео с их извинениями из отдела милиции.

Протестующие потребовали, чтобы задержанных наказали по всей строгости закона. Кроме того, они призвали ужесточить контроль над иностранцами и отпустить задержанных ранее участников митинга.

Толпа разошлась только к рассвету после разговоров с главой милиции, активистами и спортсменами, отмечает 24.kg.

Глава госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что «в какой-то мере» считает правильными требования протестовавших, и рассказал о работе по выдворению нелегальных мигрантов из страны.