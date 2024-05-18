В Новороссийске открытым огнем пылает подстанция «Кирилловская» 18.05.2024, 11:14

Перед пожаром над городом был слышен гул дронов.

В Новороссийске (Краснодарский край РФ) горит подстанция «Кирилловская». Более 20 тысяч россиян города остались без электричества.

О пожаре сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Причина пожара якобы не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.

Более 20 тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за пожара. Сейчас специалисты занимаются его ликвидацией.

В то же время местные паблики пишут, что перед пожаром слышали на городом гул дронов. Вероятно, это была атака. На кадрах с места происшествия видно, что пожар масштабный.