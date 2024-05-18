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Усик прокомментировал скандальное поведение Фьюри перед боем века

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  • 18.05.2024, 14:30
  • 1,992
Усик прокомментировал скандальное поведение Фьюри перед боем века

Британец толкнул украинца во время дуэли взглядов.

В субботу, 18 мая, состоится поединок за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе, в котором сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Накануне боя Усик и Фьюри провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

После инцидента Усик заявил, что такое поведение Фьюри является неприемлемым. Украинец призвал соперника сначала проявить себя на ринге.

«Это очень плохое поведение. Не знаю, почему он это сделал. Что хочу сказать Фьюри? Не бойся, я не дам тебе покоя. Пусть его руки говорят за него на ринге», — сказал Усик (Boxing King Media https://www.youtube.com/watch?v=UONWneEmqag).

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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