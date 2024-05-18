Российского оккупанта жестоко избили во Владивостоке 10 18.05.2024, 15:20

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Соседям не нравилось, что он громко стучал протезом.

Российского оккупанта жестоко избили во Владивостоке из-за протеза.

Инцидент произошел 15 мая.

По словам мужчины, в ноябре прошлого года он вернулся из госпиталя, где находился после тяжелого ранения: потерял правую ногу, а правая рука собрана на пластине. Потерял жену, пока находился на фронте, и сейчас один воспитывает дочь, пишет ASTRA.

По вечерам он подрабатывал – делал ремонт в одной из квартир в доме на улице Фисюна. Соседям не нравилось, что он громко стучал протезом, когда передвигался в ходе работ по квартире.

«Когда ходишь по квартире, протез брямкает и создавал звуки (где лестницу переместился, где ведро со штукатуркой). Все это не понравилось соседу внизу. Стук чем-то тяжелым в дверь, я подошел, открыл и сразу без слов получил бруском большим в голову. Я упал и сосед начал меня забивать по всему телу палкой, вся голова в шишках. Я закрывал голову руками. И естественно сломал мне правую руку вместе с пластинами. Потом я потерял сознание. Когда пришел в себя, вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, так как сам не мог даже встать. Меня доставили в 1000-коечную, сделали рентген. Локтевая кость сломана вместе с титановой пластиной», – рассказал мужчина. Он написал заявление в полицию.