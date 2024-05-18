Украинский ЦПД: Захватчики разрушили Волчанск, но не захватили 18.05.2024, 16:24

На город сбрасывают КАБы.

Российские захватчики почти полностью разрушили город Волчанск, что на Харьковщине, но так его и не захватили. Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он заявил, что враг продолжает равнять развалины города с землей ударами управляемых авиационных бомб.

- Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город, — отметил Коваленко.