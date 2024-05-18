закрыть
18 мая 2024, суббота, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский ЦПД: Захватчики разрушили Волчанск, но не захватили

  • 18.05.2024, 16:24
Украинский ЦПД: Захватчики разрушили Волчанск, но не захватили

На город сбрасывают КАБы.

Российские захватчики почти полностью разрушили город Волчанск, что на Харьковщине, но так его и не захватили. Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он заявил, что враг продолжает равнять развалины города с землей ударами управляемых авиационных бомб.

- Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город, — отметил Коваленко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов