Кличко посетил защитников Волчанска и Купянска 19.05.2024, 5:58

2,248

Привез fpv-дроны и «Мавики» от громады Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении дроны от громады Киева и благотворителей.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

«Посетил наших защитников на Харьковском направлении (Волчанск, Купянск). Отвез и помощь от громады столицы, и снаряжение, которое покупаем и привлекаем в качестве благотворительной помощи», - сообщил Кличко.

Помощь от Кличко и киевлян получили четыре воинских подразделения.

«92-й бригаде передал закупленные за средства бюджета более 50 БПЛА, в частности, 31 Mavic 3 и 20 Mavic 3T. Также на днях бойцам отправится автомобильная техника. Всего 92-й бригаде город выделил из бюджета 97 млн грн. В качестве благотворительной помощи военным Госпогранслужбы завез 100 fpv-дронов. Также по 100 таких дронов 116-й отдельной механизированной бригаде и спецподразделению ГУР МО «АРТАН», - отметил Кличко.