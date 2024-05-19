Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира 19.05.2024, 8:07

Как прошел бой века.

Украинец Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Подробнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Бой Усик – Фьюри начался в аравийской столице после презентации поединка культовым конферансье Майклом Баффером в 01:40. Перед боем украинец и британец контролировали все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, так что на кону был титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поединок длился все 12 раундов.

В первых раундах Фьюри действовал с позиции силы. Он находился в основном в центре площадки и пытался контролировать все попытки Усика повысить темп. Правда, украинский боксер несколько раз неплохо попал в британца, так что тому пришлось изменить тактику.

В пятом-восьмом раундах «Цыганский Король» перехватил инициативу. Фьюри пытался подкараулить Усика на ошибке и сумел отыскать такую в 6-м раунде, встряхнув соперника встречным ударом. Украинец выдержал непростой отрезок.

Главное же событие произошло в 9-м раунде. Усик прибавил в скорости действий и заставил Фьюри раскрыться. Украинский боксер выдал целый букет ударов – британец опустил руки и фактически не защищался. «Цыганский Король» оказался на канатах, но рефери затянул с решением отсчитывать 10 секунд, а когда они закончились, раздался гонг.

«Чемпионские» раунды оба боксера провели осторожно. Фьюри на удивление быстро пришел в себя после нокдауна. Каждый из чемпионов попробовал собрать очки в заметках судей, поэтому просто пытался попасть хотя бы в корпус.

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику отдали предпочтение двое из трех – 115:112, 114:113. Тем временем один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри – 114:113. Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.

Как Усик победил Фьюри

Раунд 12. Чемпионы не смогли завершить сражение досрочно. Теперь судьба противостояния в руках судей. Заметки тройки вскоре подсчитают.

Раунд 11. Темп поединка снизился. Оба боксера «подсели». Усик и Фьюри несколько раз попали, но без акцентированности. Ни британец, ни украинец не отважились рисковать, а подарка от соперника не получили.

Раунд 10. Усик продолжил колотить британца. Однако Фьюри успел прийти в себя за короткий перерыв между раундами и выдержал натиск украинского боксера. Но по очкам уже серьезно уступает.

Раунд 9. Трудный раунд для обоих боксеров. Впрочем, под занавес трехминутки украинец пошатнул самоуверенность Фьюри. Британский боксер пропустил множество ударов и даже потерял ориентацию, но канаты и гонг его спасли.

Раунд 8. Фьюри снова активнее начал, подвергнув оппонента шквалу выпадов. Украинский боксер перешел в контратаку с середины раунда и попытался поднять темп поединка. Британец сумел погасить пыл Усика, перейдя к обороне.

Раунд 7. «Цыганский Король» продолжил владеть инициативой. Одним из выпадов британец проверил челюсть Усика. Украинец, казалось, пошатнулся, но потом неплохо ответил левой в подбородок Фьюри. В этот раз гонг был своевременным для британского боксера.

Раунд 6. Отрезок в пользу англичанина. Фьюри сначала попал встречным ударом, а затем выдал еще одну неплохую комбинацию. Усику было несладко, но он сумел дотерпеть до гонга.

Раунд 5. Фьюри пытается поймать украинца на ошибке. Не отказывается британский боксер и от грязных методов. Усик обратил внимание рефери на попытку «Цыганского Короля» ударить ниже пояса.

Раунд 4. Британец окончательно выровнял положение. Бой перешел в позиционное противостояние, где время от времени удачные комбинации удавались обоим. В частности, Усик однажды неплохо выбросил удар левой, но немного не попал в голову.

Раунд 3. «Цыганский Король» перестал шутить в ринге и принялся боксировать по-настоящему. Инициатива осталась за Усиком, но теперь Фьюри принялся клинчевать каждый раз после удачных двоек соперника. Начал неплохо попадать и сам.

Раунд 2. Усик захватил центр ринга и начал с прицельной двойки. Фьюри ответил под занавес трехминутки. Он наконец покинул угол и проверил мощь обороны украинского боксера левой.

Раунд 1. Украинец начал активнее, много двигаясь по рингу. Усик без проблем попадал в корпус британского боксера. Впрочем, «Цыганский Король» искал момент для своего выпада, а периодически даже успевал поработать на публику.

Что означает победа Усика над Фьюри

Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины. В 2011-м Владимир Кличко замкнул на семье все чемпионские пояса, одолев по решению судей чемпиона по версии WBA Дэвида Хэя. Младший из братьев тогда уже контролировал титулы WBO, IBF и IBO, а на плечах старшего развевался пояс WBC.

Сколько Усик и Фьюри заработали за бой 18 мая

Официально данные о гонорарах не раскрывали. «Цыганский Король» якобы заработал за выход в ринг 69 млн долларов. В то же время Усик обогатился на вдвое меньшую сумму – 34 млн «зеленых». Британская пресса прогнозировала распределение призовых в пропорции 70/30 в пользу Фьюри.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен намекал, что гонорар его клиента даже может достичь 100 млн долларов. Украинский чемпион согласился на меньшие призовые, в частности, взяв с Фьюри обещание пожертвовать 1 млн фунтов одному из украинских благотворительных фондов.

Когда будет бой-реванш Усик – Фьюри

Поединок планируется провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона. Международная боксерская федерация (IBF) решила, что Усик просрочил обязательную защиту чемпионского пояса, так что этот титул украинец потеряет уже летом.

С кем следующим будет сражаться Усик

С августа 2023 года обязательным претендентом на поединок против украинца стал Филип Хргович. Хорват 1 июня встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Победитель боя будет признан чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии IBF.

Хргович или Дюбуа будут претендовать на поединок с Усиком. Кроме того, следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – Мануэль Чарр и Джозеф Паркер. Первый носит титул регулярного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), второй – временный чемпион Всемирной боксерской организации (WBO).