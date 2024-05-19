закрыть
19 мая 2024, воскресенье, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти

4
  • 19.05.2024, 8:49
  • 4,490
У Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти
Фото: Getty Images

Чемпион мира отправился в больницу после поединка.

Украинец Александр Усик после победного боя с британским боксером Тайсоном Фьюри вынужден был отправиться в больницу из-за подозрения на перелом челюсти.

Об этом сообщает Seconds Out.

Из-за своего визита в больницу Усик не присутствовал на состоявшейся после боя пресс-конференции. Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, Усик отправился в больницу по рекомендации врачей.

Позже Усик все же приехал на пресс-конференцию и был там вместе с Красюком. При общении с журналистами на лице украинца были заметны гематомы, полученные после пропущенных ударов от Тайсона.

Напомним, сегодня ночью Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов