Рефери боя Усик – Фьюри попал под раздачу, спасая британца 19.05.2024, 9:22

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Видеофакт.

Американский рефери Марк Нельсон вызвал споры своим решением зафиксировать нокдаун Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) в девятом раунде боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Судья остановил избиение британца и отсчитал нокдаун, хотя Цыганский король был близок к нокауту.

Тайсон был зажат у канатов за 10 секунд до гонга и едва стоял на ногах. При этом Нельсон решил зафиксировать стоячий нокдаун Фьюри, хотя британец не опускался на канвас.

Промоутер Усика Александр Красюк сразу после боя отметил, что рефери не позволил его подопечному добыть досрочную победу. «Это был великолепный бой. При всем уважении к рефери, но он украл нокаут», – сказал украинец.

Издание Ring согласилось с этим утверждением. «Захватывающая победа, возможно, одержанная техническим нокдауном в 9-м раунде, сделала Усика первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе», – отметили журналисты.

С этим утверждением согласился бывший чемпион мира Дэвид Хэй. «Рефери держал Усика за руку, чтобы тот не мог завершить свою работу», – отметил британец.

Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей, а в девятом раунде едва не нокаутировал соперников. Записки арбитров были на стороне украинца – 115:112, 113:114, 114:113.