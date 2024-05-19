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Американские военные высадились в Молдове

  • 19.05.2024, 10:15
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Американские военные высадились в Молдове

Что происходит?

В молдавском аэропорту Кишинева сел самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины, США.

На этом самолете в Молдову прибыли американские военнослужащие на учения «Щит мира».

Как сообщило посольство США в Молдове, всего прилетели 35 военнослужащих из гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе. Они должны организовать и провести учения молдавских чиновников.

«В сотрудничестве с министерствами Молдовы (американские военные) должны отработать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае чрезвычайных ситуаций», - отметили в посольстве.

Кроме того, известно, что самолет доставил в Кишинев медицинское оборудование для министерства обороны Молдовы «в рамках американской помощи».

«Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, преуспевающего и безопасного будущего», - подчеркнули американские дипломаты.

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