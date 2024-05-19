НПЗ на Кубани остановил работу после атаки беспилотников 19.05.2024, 12:42

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Руководство оценивает ущерб.

Руководство нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (РФ) заявило, что приостанавливает работу предприятия после ночной атаки беспилотников. Сейчас компания «Славянск ЭКО» подсчитывает ущерб после взрывов на территории НПЗ.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев пожаловался, что НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после «падения» беспилотников. Также он сообщил, что на территории предприятия работают силовые ведомства, а руководство оценивает ущерб после «падения» БПЛА.

По версии кремлевских пропагандистов, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани «упало» шесть беспилотников. Также в РФ утверждают, что в результате «падения» произошло два взрыва на территории завода.

НПЗ «Славянск-ЭКО» находится в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Предприятие перерабатывает около 4 млн тонн продукции в год.

Напомним, ночью 19 мая в ряде регионов России раздавались взрывы и возникли пожары – вблизи аэродрома и нефтеперерабатывающих заводов. В частности, громко было под Белгородом, в Краснодарском крае и Ленинградской области.