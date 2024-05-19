В Москве внезапно умер посол Гондураса 19.05.2024, 13:34

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Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

Перед этим дипломат неожиданно потерял сознание.

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Энрике Рейна. В официальных источниках причина смерти посла не уточняется. В МИД Гондураса отметили, что занимаются организацией отправки тела на родину и выражают глубокие сожаления в связи со случившимся.

По данным Telegram-канала SHOT, предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

Как стало известно SHOT, 18 мая около 22:00 сотрудница посольства обнаружила тело дипломата в квартире в Замоскворечье, где он и проживал, следов насильственной смерти обнаружено не было. По сведениям канала, Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.