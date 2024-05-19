закрыть
19 мая 2024, воскресенье, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве внезапно умер посол Гондураса

  • 19.05.2024, 13:34
  • 1,560
В Москве внезапно умер посол Гондураса
Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

Перед этим дипломат неожиданно потерял сознание.

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Энрике Рейна. В официальных источниках причина смерти посла не уточняется. В МИД Гондураса отметили, что занимаются организацией отправки тела на родину и выражают глубокие сожаления в связи со случившимся.

По данным Telegram-канала SHOT, предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

Как стало известно SHOT, 18 мая около 22:00 сотрудница посольства обнаружила тело дипломата в квартире в Замоскворечье, где он и проживал, следов насильственной смерти обнаружено не было. По сведениям канала, Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов