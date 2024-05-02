Сразу три взрыва: БПЛА атаковали Краснодарский край и Смоленскую область РФ 2.05.2024, 7:39

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Под удар попал Афипский НПЗ.

Беспилотники ночью 2 мая атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители заявили о «звуках двигателей» в небе и трех взрывах.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что взрывы слышны над поселком Афипский. Предполагается, что дроны летели в сторону местного нефтеперерабатывающего завода.

Как рассказали очевидцы, первый взрыв над населенным пунктом был слышен в 3:10 ночи по местному времени. После россияне все равно слышали звук работы мотора в небе, а затем — еще два взрыва. РосСМИ предположили, что дроны были сбиты или посажены средствами РЭБ.

Отметим, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент написания новости не отреагировал на произошедшее.

Атака БПЛА на Смоленскую область

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 2 мая заявил, что регион подвергся атаке якобы украинских БПЛА.

«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы», — написал он.

Напомним, в трех областях России пожаловались на обстрелы и налеты дронов со стороны Украины. Так, губернаторы Орловской и Курской областей сообщили, что в результате налетов были повреждены линии электропередач. Часть россиян осталась без света. Также о работе сил ПВО РФ сообщили в Брянской области.

Также в ВСУ объяснили строительство аэродрома в Белгородской области. Расстояние в 75 км позволит эффективно бить по объекту оружием украинского производства.