Глава МИД Польши выдвинул личные обвинения к Лукашенко 4 2.05.2024, 8:34

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Радослав Сикорский

И призвал Евросоюз к солидарности против диктатора.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Лукашенко – «источник миграционной проблемы», и назвал кризис «гибридным вторжением». Польский дипломат призвал институты Евросоюза к солидарности, чтобы суметь отразить эту атаку, передает агентство PAP.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский затронул тему нерегулярных мигрантов на совместной с немецкой коллегой Анналеной Бербок пресс-конференции. Дипломаты встретились 1 мая в городе Слубице на границе с Германией по случаю 20-летия членства Польши в Евросоюзе.

На той стороне – город Франкфурт-на-Одере, и немецкие чиновники ранее воссоздали там пограничный контроль по причине мигрантов.

Сикорский обвинил в миграционном кризисе Лукашенко: «Мы должны четко понимать, кто источник этой проблемы. Это Лукашенко».

Тот, по словам министра, отменил визовый режим для многих стран, чтобы вытолкнуть людей, которые оттуда едут, в ЕС: «Сотрудники силовых служб в Беларуси заставляют их пытаться пройти польскую, европейскую границу».

Глава МИД также не исключил, что Лукашенко хочет заставить Польшу как-то откупиться, чтобы поток мигрантов прекратился.

«Мы не можем поддаться на этот шантаж», – подчеркнул Сикорский.

Он при этом заметил, что свобода передвижения внутри Шенгенской зоны обусловлена эффективной защитой внешних границ.

«Нам нужна солидарность институтов ЕС и других государств-членов в отражении гибридного вторжения, которое начал против нас Лукашенко», – подытожил глава польской дипломатии.