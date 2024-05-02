В пяти регионах РФ прогремели взрывы: повреждены энергообъекты

В пяти регионах РФ прогремели взрывы: повреждены энергообъекты3
- 2.05.2024, 8:45
- 5,394
Стали известны подробности массированной атаки.
В ночь на 2 мая в России прогремели взрывы. В двух регионах заявили о работе ПВО из-за атаки беспилотников. В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской - без света остался населенный пункт. Также об атаке дронов сообщили и власти Смоленской и Ростовской областей, передает glavred.info.
Взрывы в Орловской области РФ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что «во время обезвреживания» беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.
«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», - написал он в Telegram.
Взрывы в Курской области РФ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.
По его словам, аварийные бригады приступили к возобновлению электроснабжения.
В Ростовской области работала ПВО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram об атаке дронов и работе ПВО минувшей ночью.
По его словам, около 02:00 по местному времени в районе Новошахтинского и Каменско-Шахтинского якобы были уничтожены два беспилотника.
Он утверждает, что пострадавших и повреждений объектов нет.
Атака дронов на Смоленскую область РФ
Под утро об атаке дронов заявили в Смоленской области.
Местный губернатор Василий Анохин утверждает, что регион «вновь подвергся атаке украинских БПЛА».
По его словам, речь идет о территории Рославльского района, и «противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры».
«Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы», - рассказал российский чиновник.
Взрывы в Краснодарском крае
Telegram-канал Astra сообщил, что ночью БПЛА атаковали поселок Афипский в Краснодарском крае.
По словам местных жителей, три взрыва раздались в районе трех часов ночи.
«Дроны долго жужжали, потом вспышки яркие, и за домом напротив был столб дыма. Так три раза. Сколько раз прилетало, конечно, так близко дронов я не слышала еще», — написала одна из местных жительниц.
Отмечается, что в трех километрах от поселка Афипский — поселок Нефтекачка, в котором расположен «Афипский НПЗ».