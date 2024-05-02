В пяти регионах РФ прогремели взрывы: повреждены энергообъекты 3 2.05.2024, 8:45

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Стали известны подробности массированной атаки.

В ночь на 2 мая в России прогремели взрывы. В двух регионах заявили о работе ПВО из-за атаки беспилотников. В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской - без света остался населенный пункт. Также об атаке дронов сообщили и власти Смоленской и Ростовской областей, передает glavred.info.

Взрывы в Орловской области РФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что «во время обезвреживания» беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», - написал он в Telegram.

Взрывы в Курской области РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

По его словам, аварийные бригады приступили к возобновлению электроснабжения.

В Ростовской области работала ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram об атаке дронов и работе ПВО минувшей ночью.

По его словам, около 02:00 по местному времени в районе Новошахтинского и Каменско-Шахтинского якобы были уничтожены два беспилотника.

Он утверждает, что пострадавших и повреждений объектов нет.

Атака дронов на Смоленскую область РФ

Под утро об атаке дронов заявили в Смоленской области.

Местный губернатор Василий Анохин утверждает, что регион «вновь подвергся атаке украинских БПЛА».

По его словам, речь идет о территории Рославльского района, и «противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры».

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы», - рассказал российский чиновник.

Взрывы в Краснодарском крае

Telegram-канал Astra сообщил, что ночью БПЛА атаковали поселок Афипский в Краснодарском крае.

По словам местных жителей, три взрыва раздались в районе трех часов ночи.

«Дроны долго жужжали, потом вспышки яркие, и за домом напротив был столб дыма. Так три раза. Сколько раз прилетало, конечно, так близко дронов я не слышала еще», — написала одна из местных жительниц.

Отмечается, что в трех километрах от поселка Афипский — поселок Нефтекачка, в котором расположен «Афипский НПЗ».