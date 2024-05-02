В «Единой России» предложили возродить для россиян «трудовые лагеря» 1 2.05.2024, 13:17

1,608

И назвали безработных «червями».

Депутат Законодательной думы Томска Екатерина Собканюк назвала безработных россиян «червями на нашем теле» и предложила воссоздать для них трудовые лагеря. Свою инициативу она подкрепила аргументом, что «это все же было», а также тем, что есть «масса людей», которые якобы не хотят работать, пишет The Moscow Times.

«На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Особенно людей не хватает зимой, когда нужно прогревать бетон. А зимы у нас 6 месяцев. <…> Нужно принимать какие-то кардинальные меры: ну не хватает нам людей. Завтра еще больше не будет хватать», — подчеркнула депутат.

В конце прошлого года с похожим предложением выступила депутат заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова, предложившая отправлять в трудовые лагеря иностранных граждан, нарушивших российские законы.

В феврале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал изобличать россиян, которые «вредят стране», и отправлять их в сибирские трудовые лагеря «на перевоспитание».

Желание российских властей воссоздать трудовые лагеря может быть связано с тем, что из-за сокращения потока мигрантов в России не хватает дешевой рабочей силы. Ослабление интереса со стороны трудовых мигрантов к России может быть связано с падением курса рубля и попытками российских властей завербовать приезжих на войну против Украины.

Тем не менее российское руководство пока не собирается создавать благоприятные условия для привлечения в страну мигрантов. 25 апреля Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что одна из главных проблем, стоящих перед государством, — сокращение населения и острейшая нехватка рабочих рук — не должна решаться за счет миграции. При этом президент РФ предупредил, что в ближайшие годы РФ будет испытывать «объективный дефицит кадров и квалификаций». На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что приезжие якобы создают террористические и гуманитарные угрозы, а также условия для развала РФ.

По данным Росстата, численность населения России к 2046 году сократится на 7,68 млн человек, или на 5,3% — до 138,77 млн человек. Количество же людей трудоспособного возраста к этому времени уменьшится до 79,79 млн (против 83,47 млн в настоящее время).