Макрон подтвердил возможность отправки войск в Украину 2 2.05.2024, 13:36

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Эммануэль Макрон

Киев должен будет официально обратиться к Парижу.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Еconomist подтвердил намерение послать солдат в Украину.

«Как я уже сказал, я ничего не исключаю», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста, подчеркнув однако, что не будет давать полной ясности о своих планах, чтобы не ослабить Францию.

Он подчеркивает, что ввод войск в Украину будет возможен в случае соответствующей просьбы Киева.

Макарон также добавил, что Париж продолжит отправлять Киеву средства для боевых действий.

Ранее Макрон говорил, что западные страны изучают возможность отправки войск в Украину.