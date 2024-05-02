Крупнейшего лоукостера России отрежут от полетов в Турцию и ОАЭ 1 2.05.2024, 15:30

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США вводят санкции.

«Окна в мир» продолжают сужаться для российских граждан, уже лишенных прямого авиасообщения с Европой и возможности получить визу в большинство стран Шенгенской зоны.

В среду, 1 мая, американский Минфин ввел санкции в отношении авиакомпании «Победа» — крупнейшего российского лоукостера, который в прошлом году перевез 13 миллионов пассажиров, пишет The Moscow Times.

Компания, на 100% принадлежащая «Аэрофлоту», включена в SDN-list — самый жесткий из санкционных списков, попадание в который означает блокировку всех активов и запрет на любые операции. В результате у «Победы» могут возникнуть проблемы с международными рейсами, предупреждает руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

В настоящий момент «Победа» летает в страны бывшего СССР, а также Турцию и Объединенные арабские эмираты. Среди ее направлений — Абу-Даби и Анталья — мекка российского туризма, которую в прошлом году посетили 3,5 млн россиян.

Новая волна американских санкций, под которую помимо «Победы» попали еще почти 300 граждан и компаний, создаст сложности россиянам «на бытовом уровне», согласны аналитики MMI: попадание в SDN-list «может негативно сказаться на зарубежных маршрутах» «Победы».

Санкции против перевозчика официально вступят в силу 30 июля — до этой даты американский Минфин позволяет завершить все операции с «Победой». Пока компания выполняет все вылеты по плану, отмечает российская Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на источник в авиакругах.

«Победа» стала первой российской авиакомпанией, попавшей под блокирующие американские санкции. К примеру, «Аэрофлот» находится лишь в санкционных списках Минторга, что запрещает ему напрямую импортировать американские технологии.

Именно нарушение технологических ограничений стало основанием для санкций против «Победы», следует из разъяснений Госдепа. По американским данным, компания только за прошлый год приобрела и перевезла подсанкционных запчастей для самолетов на $1 млн, а в январе 2024 года участвовала в транспортировке авиакомпонентов из Индии с помощью иранской Mahan Air.

По итогам прошлого года «Победа» отчиталась о рекордной в своей истории прибыли в размере 21,3 млрд российских рублей прибыли. Компания сработала в плюс в отличие от «Аэрофлота», который остался убыточным пятый год подряд. В прошлом году он потерял 14 млрд российских рублей, а накопленным итогом за 2020–23 гг. — более 200 млрд.