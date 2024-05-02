В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей 2.05.2024, 17:08

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Возраст пострадавших от 9 до 16 лет.

Грузовик с мороженым сбил 29 детей во время массового мероприятия в Кыргызстане. ЧП произошло сегодня днем в Сузакском районе Джалал-Абадской области, сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В областную больницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.