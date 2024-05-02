Каннибал и маньяк-расчленитель отправились на войну из колонии в составе отряда Минобороны РФ 9 2.05.2024, 18:45

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Каннибал Дмитрий Малышев (слева) и расчленитель Александр Масленников (справа)

Убийцы отправились на фронт в Украину в составе отряда «Шторм V».

Житель Волгограда Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет лишения свободы за убийства и ряд других особо тяжких преступлений, завербовался на войну с Украиной. Он рассказал V1, что подписал контракт с Минобороны РФ еще в октябре 2023 года и отправился на фронт в составе отряда «Шторм V».

Десять лет назад Малышев убил уроженца Таджикистана, вырезал его сердце, пожарил его и съел, снимая все это на видео. А до этого, будучи участником преступной группы, расстрелял двух бизнесменов, чтобы завладеть их машиной. Также Малышев и его подельники планировали убить полицейских, намереваясь получить оружие для последующих нападений, однако их засада провалилась.

На фронте экс-заключенный был дважды ранен. На данный момент он находится в госпитале. «В ходе штурма мне прилетела граната. Челюсть у меня сломана, в колене и левой руке осколки, перепонка левая лопнула», — рассказал Малышев.

На вопрос о том, почему он решил отправиться на войну, людоед ответил, что хотел защитить «традиционные ценности». «Я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально», — заявил он.

Вместе с Малышевым на войну из колонии завербовался житель Волжска Александр Масленников, осужденный на 23 года лишения свободы за двойное убийство и расчленение девушек. Совместные фотографии с ним людоед опубликовал в соцсетях. «Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в „Шторм V“», — рассказал он.

В 2017 году Масленников, выйдя из колонии после отбытия срока за изнасилование, грабеж и разбой, приехал в Волжский и познакомился в местном в караоке-клубе с Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Он пригласил их к себе на съемную квартиру, где зарезал и расчленил. Закопав тела в лесополосе, Масленников пустился в бега и был задержан в Московской области.

Ранее сообщалось, что помилование от президента РФ Владимира Путина после участия в войне с Украиной получил людоед с Сахалина Денис Горин. Суд установил, что он совершил по меньшей мере четыре убийства и в двух случаях съел останки своих жертв. Соседи Горина утверждали, что его жертвами стали 13 человек.

Помимо этого Путин помиловал жителя Ярославля Николая Оголобяка, осужденного по делу о ритуальном убийстве четырех подростков. Тела жертв были расчленены, а отдельные части — съедены. Оголобяк также пошел воевать против Украины и служил полгода в отряде «Шторм Z». Он вернулся домой после ранения, в результате которого остался инвалидом.

С недавних пор согласившиеся воевать заключенные перестали получать помилование от Путина — вместо этого им дают «условное освобождение» и автоматически продлевают контракты с Минобороны, что не позволяет им покинуть зону боевых действий до окончания войны.