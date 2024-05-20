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Появились фото с места крушения вертолета с президентом Ирана

  • 20.05.2024, 9:30
  • 4,448
Появились фото с места крушения вертолета с президентом Ирана

Вертолет сгорел.

Иранские СМИ публикуют фото с места крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси.

Пассажирами вертолета помимо Раиси были: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. Все они погибли.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном.

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