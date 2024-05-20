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Премьер Эстонии: Войска НАТО должны быть отправлены в Украину

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  • 20.05.2024, 10:31
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Премьер Эстонии: Войска НАТО должны быть отправлены в Украину
Кая Каллас

Не нужно этого бояться.

Страны-члены НАТО не должны бояться отправлять свои войска в Украину. Такое решение не приведет к эскалации войны и не втянет Альянс в войну против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times.

Премьер Эстонии отметила, что некоторые страны на свой страх и риск уже тренируют украинских солдат на местах. Она подчеркнула, что атака россиян на учебный персонал не привела бы к автоматическому внедрению статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

«Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: «Это статья 5. Давайте ... разбомбим Россию». Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований», - подчеркнула Каллас.

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