Митрополит РПЦ предложил прихожанке подсыпать мышьяк в еду мужа 20.05.2024, 13:40

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Об этом он рассказал в эфире росТВ.

Митрополит РПЦ Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, как однажды предложил прихожанке убить своего мужа.

В программе на местном ТВ, посвященной семейным конфликтом, иерарх РПЦ поведал, как к нему обратилась женщина, которая живет с мужем уже 40 лет. Прихожанка пожаловалась, что муж ее раздражает — он «состарился, шаркает ногами, оставляет вещи, где не нужна». Женщина спросила у митрополита, что ей делать. Тот посоветовал убить мужа.

«Я ей сказал: убейте его! Она спросила: как? И я ответил: очень просто, тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется», — рассказал Меркурий.

По его словам, женщина испытала шок. Он назвал это триггером и посоветовал терпеть мужа. «Ты же его любила. И он тебя любит. Ты же его тоже раздражаешь. Твои ноги тоже уже не так цокают каблучками. И тарелки ты не домываешь», — отметил митрополит.

Он призвал женщину научиться терпеть мужа.