Bloomberg: Попавшие под санкции танкеры перестают перевозить российскую нефть 20.05.2024, 15:25

Многие из них стоят пустыми.

Хотя Россия практически научилась обходить нефтяные санкции Запада и продает нефть выше установленного им потолка, ограничительные меры против конкретных танкеров оказались действенными. Практически все суда, попавшие под санкции США, перестали возить нефть или нефтепродукты и бездействуют, свидетельствуют данные Bloomberg об отслеживании танкеров.

С октября прошлого года санкции были введены против 40 танкеров – в основном за нарушение ценового потолка и обман западных страховщиков, которые могут предоставлять финансовые услуги только тем трейдерам, кто покупает у России нефть не дороже $60 за баррель. Из них лишь один, танкер «Совкомфлота» «Приморье», загрузил нефть после попадания в санкционный список; сейчас он движется в Азию.

Остальные стоят пустыми в разных частях света, за исключением одного, отправившегося на ремонт в Китай. Так, восемь танкеров «Совкомфлота» находятся около портов Владивостока и Находки, некоторые уже пять месяцев. Еще семь в период с декабря по начало мая вернулись в Черное море, три встали на прикол в Балтийском.

В общей сложности под санкции попал 21 танкер «Совкомфлота». Из 19 других 18 принадлежат компании Hennesea Holdings Ltd. из ОАЭ. Еще один, турецкий Yasa Golden Bosphorus, – единственный, что был исключен из санкционного списка в апреле. После этого он загрузил нефть в США, но затем встал на якорь у техасского берега.

Правда, 40 танкеров – лишь небольшая часть флота, который занялся транспортировкой российской нефти после введения санкций и теперь в основном представляет собой так называемый теневой флот. Он теперь перевозит почти всю нефть и не пользуется западными страховками, констатировала в конце апреля Международная группа клубов страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs). В него перешли около 800 танкеров, ранее страховавшихся у членов группы.