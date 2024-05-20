закрыть
20 мая 2024, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армия РФ установила сразу два абсолютных рекорда по потерям на фронте

2
  • 20.05.2024, 16:15
  • 5,820
Армия РФ установила сразу два абсолютных рекорда по потерям на фронте

Прошлая неделя выдалась результативной для ВСУ.

Впоследнее время, на которое выпало новое российское наступление в Харьковской области, оккупанты терпят колоссальные потери. Таких не было еще никогда.

Это подметил популярный украинский блогер Роман Шрайк. Он, основываясь на официальных данных, подсчитал, что только за прошлую неделю потери армии РФ составили 9660 человек. Это новый абсолютный рекорд, который, к слову, россияне ставят каждую неделю уже как три недели подряд.

Кроме того, данный рекорд оказался не единственным на прошлой неделе. Силы обороны Украины намолотили на фронте целых 300 дронов оперативно-тактического уровня. Такое тоже никогда еще не было.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов