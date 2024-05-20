Армия РФ установила сразу два абсолютных рекорда по потерям на фронте 2 20.05.2024, 16:15

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Прошлая неделя выдалась результативной для ВСУ.

Впоследнее время, на которое выпало новое российское наступление в Харьковской области, оккупанты терпят колоссальные потери. Таких не было еще никогда.

Это подметил популярный украинский блогер Роман Шрайк. Он, основываясь на официальных данных, подсчитал, что только за прошлую неделю потери армии РФ составили 9660 человек. Это новый абсолютный рекорд, который, к слову, россияне ставят каждую неделю уже как три недели подряд.

Кроме того, данный рекорд оказался не единственным на прошлой неделе. Силы обороны Украины намолотили на фронте целых 300 дронов оперативно-тактического уровня. Такое тоже никогда еще не было.