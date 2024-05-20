Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны РФ 5 20.05.2024, 19:14

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Олег Савельев

Олег Савельев ранее уже работал под началом Белоусова.

На должность замминистра обороны и руководителя аппарата министерства назначен Олег Савельев, указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Савельев в 2008–2014 годах был замминистра экономического развития, в 2012–2013 годах — под началом Андрея Белоусова, который в этот период возглавлял Минэкономразвития. Сейчас Белоусов — министр обороны.

В 2014–2015 годах Савельев работал министром по делам Крыма, в 2015–2018 годах — замглавы аппарата правительства, в 2018–2019 годах — руководителем аппарата Счетной палаты. С 2019 года стал аудитором в ней. Исходя из сообщений палаты, в которых фигурирует имя Савельева, он отвечал за аудит в МЧС, МВД и Государственной фельдъегерской службе.

Должность замминистра и руководителя аппарата Минобороны РФ занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Его Путин снял с должности одновременно с назначением Савельева.

Садовенко много лет работал с бывшим министром обороны, а теперь секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В 2002-м он стал помощником Шойгу, когда тот возглавлял МЧС (в подразделениях МЧС Садовенко служил с 1994 года, когда ведомство появилось). Через пять лет стал руководителем аппарата министра.

Когда Шойгу стал губернатором Московской области (май—ноябрь 2012 года), Садовенко был главой его аппарата. В начале 2013-го, через два месяца после назначения Шойгу министром обороны, в ведомство пришел и Садовенко.