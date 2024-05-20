Состоялась инаугурация нового президента Тайваня 20.05.2024, 22:09

Лай Циндэ

Лай Циндэ пообещал превратить Тайвань в «остров искусственного интеллекта».

В понедельник официально вступил в должность новый президент Тайваня Лай Циндэ. Церемония его инаугурации прошла в столице Тайваня Тайбэе. В своей речи Лай выразил надежду, что Китай прекратит военные угрозы и запугивание тайваньцев и перейдет к мирному сотрудничеству.

Он заявил, что при его правлении Тайвань не будет ни на что провоцировать Китай, но и не пойдет на уступки ему. Тайвань будет «поддерживать статус-кво». Он будет защищать демократию и сотрудничать с другими демократическими странами. Китай, по мнению Лая Циндэ, должен признать выбор тайваньского народа и приступить к взаимовыгодному диалогу. Первыми его проявлениями могло бы стать возобновление двустороннего туризма и разрешение китайским студентам учиться в тайваньских вузах.

Тем не менее, предупредил новый президент, амбиции Китая в отношении аннексии Тайваня не исчезнут, поэтому остров должен придерживаться прежней политики «четырех столпов мира»: укрепление обороны, укрепление экономической безопасности, стабильная структура власти и дипломатия, основанная на ценностях.

Также Лай Циндэ призвал развивать новые технологии, чтобы превратить Тайвань из «кремниевого острова» (Тайвань — главный в мире производитель микрочипов, один из лидеров в электронной промышленности) в «остров искусственного интеллекта», инвестировать в роботостроительство, квантовые компьютеры и иные перспективные инновации.

64-летний Лай Циндэ до своего избрания был заместителем прошлого президента Цай Инвэнь. Он принадлежит к правящей Демократической прогрессивной партии. Лай, как и его партия, не выступает ни за провозглашение независимости Тайваня, ни за присоединение острова к Китаю. Он неоднократно говорил, что Тайвань уже суверенное государство, поэтому объявлять о его независимости дополнительно необязательно. Тем не менее перед выборами Китай неоднократно называл Лая «опасным сепаратистом» и отказывался от переговоров. Будущие отношения с Китаем Лай видит «братскими», но продолжит укреплять оборону острова.