Стало известно, из-за чего разбился вертолет президента Ирана 21.05.2024, 7:51

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Иранские СМИ обнародовали подробности.

Причиной падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, могла быть техническая неисправность.

Делегация военных вместе с экспертами на месте крушения уже начали расследование причин аварии.

Об этом сообщило иранское информагентство IRNA.

Отмечается, что всего вертолетов с «министрами и чиновниками» было три, два из них приземлились без проблем.

«Раиси погиб в воскресенье 19 мая 2024 года в аварии вертолета, которая произошла из-за технической неисправности при возвращении из Хода Дамба Афарин в Тебрижский нефтеперерабатывающий завод», – говорится в сообщении издания.

В то же время, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри заявил, что делегация военных вместе с экспертами на месте трагедии начали расследование причин аварии.

Отмечается, что во время авиакатастрофы погибли министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян, лидер пятничной молитвы города Тебриз Мохаммад Али Аль-Э Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, Мехди Мусави, руководитель команды охранников Раиси, а также пилоты и обслуживающий персонал на борту.

Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны.

Напомним, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном.