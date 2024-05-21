В Польше арестованы девять подозреваемых в диверсиях и поджогах 1 21.05.2024, 7:53

5,578

Среди них есть белорусы.

В Польше арестованы девять подозреваемых в подготовке актов саботажа по заданию российских спецслужбы. Среди ни граждане Украины, Беларуси и Польши. Об этом в эфире TVN24 в понедельник вечером завил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Что касается актов саботажа и диверсий, дело очень серьезное. Касается нескольких европейских стран, в том числе точно Литвы, Латвии, Польши. Из Швеции поступают сигналы, как становится понятно, что некоторые из странных происшествий также могут быть следствием саботажа», — сказал он.

«У нас сейчас арестованы девять подозреваемых с предъявленными обвинения, которые были непосредственного вовлечены в акты саботажа в Польше по заданию российских служб. Они касаются нападения, поджога, попытки поджога. Речь идет о нанятых людях. Частично это люди из преступного мира. Это касается равно граждан украинских, белорусских и польсских», — добавил Туск.

Он также заявил, что одна из сорванных попыток саботажа — поджог лакокрасочной фабрики во Вроцлаве, расположенной вблизи химического производства. Премьер отметил, что диверсия была заказана российскими службами, этому есть доказательства. Глава польского правительства вспомнил и недавний пожар на складе IKEA в Литве.

«Лица, которые были там задержаны могут иметь также связь с попытками саботажа, речь идет в основном о поджогах, также на территории Польши», — сказал он, отказавшись сообщать подробности.

Он подчеркнул, что у Польши в этих делах есть взаимопонимание с соседями и союзниками. Туск отметил, что сейчас доволен эффективностью действий польских служб.